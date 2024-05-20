الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات وتأثيرات اقتصادية.. باحث يكشف تداعيات حادث مروحية الرئيس الإيرانى (فيديو)

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

شدد الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات، على مخاوفه من تداعيات إصدار الولايات المتحدة أو إسرائيل لبيانات تفسر أسباب حادث الطائرة المروحية الإيرانية، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة كانت ستثير أزمة داخل الشارع الإيراني.

وأوضح عبدالفتاح، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن القدرات التقنية للمروحيات محدودة، ولا تستطيع الارتفاع لمستويات عالية، مشيرًا إلى أن موكب الرئيس الإيراني كان يضم ثلاث مروحيات، وقد عادت اثنتان منها بسلام، بينما فُقدت الثالثة التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه، مما يثير تساؤلات حول الحادث.

كما لفت إلى أهمية إجراء تحقيق شامل وموضوعي بمساعدة جهات دولية لكشف ملابسات الحادث، مؤكدًا ضرورة إطلاع الشعب الإيراني على كل التفاصيل، خاصة إذا كانت هناك شبهات جنائية.

وتطرق "عبدالفتاح" إلى الآثار السلبية للحادث على الاقتصاد الإيراني، حيث تراجعت قيمة العملة الإيرانية بنسبة 5% مقابل الدولار. وأشار إلى أن إسرائيل تمتلك نفوذًا داخل الحكومة الإيرانية وتستهدف علماءها، مما يعكس ضعف الإدارة الإيرانية.

وأكد أن الرئيس الإيراني الراحل، رئيسي، كان يُعتبر مرشحًا لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، مضيفًا أن هناك جهودًا مستمرة للحفاظ على الاستقرار الداخلي في إيران، وأن الفترة المقبلة قد تشهد صراعًا على منصب المرشد.

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