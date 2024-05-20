التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون العرب وفاركو بدوري نايل

أعلن الجهاز الفني لـ المقاولون العرب وفاركو تشكيل فريقهما في المباراة التي تنطلق بعد قليل على ستاد الجبل الأخضر في الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل المقاولون العرب أمام فاركو بدوي نايل

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، أحمد علاء، لؤي وائل، جوزيف أوشايا.

خط الوسط: أحمد الشيمي، عمر سافيولا، عمارحمدي.

خط الهجوم: محمد عنتر، عماد ميهوب، محمد سالم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أسامة النجار، محمد هاني، عبدالرحمن جبنة، عامر عامر، محمد مجلي، أحمد مودي، فراس عايفيه، محمد عبدالناصر، مهند محمد.

ويدخل فاركو اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود السيد.

خط الدفاع: أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون انكادا، عزمي غوما.

خط الوسط: أحمد محمد، محمد فخري، محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف، شكري نجيب، سيف تيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد نديم، محمود البدري، سوكاري، أحمد جمال، عمرو ناصر، أحمد فؤاد، وليد علي جابر كامل، وليد مصطفى.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب وفاركو بدوري نايل

تنقل مباراة المقاولون العرب وفاركو، في الجولة الرابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

طاقم حكام مباراة المقاولون العرب وفاركو بدوري نايل

يقود مباراة المقاولون العرب وفاركو، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين، بمسابقة دوري نايل، محمد عباس قابيل حكما للساحة، ويعاونه إبراهيم السوداني حكم مساعد أول، وعمرو جمعة حكم مساعد ثان، ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

موقف المقاولون العرب وفاركو بدوري نايل

يحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين التاسع عشر والثالث والعشرين، وحقق ذئاب الجبل ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 12 مباراة.

أما فاركو، فيأتي في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثاني عشر، وحقق الفريق البرتقالي أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر عشر مباريات.