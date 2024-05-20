سعر الدولار اليوم الاثنين 20 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية

تصدر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 في التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

سعر الدولار اليوم الاثنين 2024

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 مايو انخفاضًا خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 46.55 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع.

ويستعرض موقع "الدستور" آخر تحديث لسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024، انخفاضًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 46.55 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع في التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الاثنين في بنك مصر

وخلال التعاملات المسائية سجل سعر الدولار اليوم الاثنين استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين

كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 نحو 46.59 للشراء، 46.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الاثنين

وفي البنك التجاري الدولي CIB، شهد الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 مايو استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ متوسط سعره نحو 46.59 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين استقرارًا في التعاملات المسائية ليسجل 46.59 جنيه للشراء، 46.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 19 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية سجل استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الدولار نحو 46.55 جنيه للشراء، و46.69 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.60 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.41 جنيه للشراء، و12.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.14 جنيه للشراء، و59.28 جنيه للبيع.

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