الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات للمتهمين بتمزيق جسد مواطن فى جرجا

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم حكمًا يقضي بمعاقبة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدائرة مركز جرجا، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وورد بلاغ إلى مركز شرطة جرجا يفيد باتهام المحكوم عليهم بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بين الطرفين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات صحة البلاغ، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين وتم اتخاذ اللازم حيالاهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات سوهاج مركز جرجا احداث عاهه مستديمه المستشار وليد سيد الأمير مركز شرطة جرجا

مواد متعلقة

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

الأكثر قراءة

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)