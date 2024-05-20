المشدد 5 سنوات للمتهمين بتمزيق جسد مواطن فى جرجا

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم حكمًا يقضي بمعاقبة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدائرة مركز جرجا، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وورد بلاغ إلى مركز شرطة جرجا يفيد باتهام المحكوم عليهم بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن أحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بين الطرفين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات صحة البلاغ، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين وتم اتخاذ اللازم حيالاهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.