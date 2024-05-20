الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أوقاف الغربية" تُطلق دورة تدريبية للقيادات الدينية حول القضايا السكانية

صورة من الواقع
صورة من الواقع

افتتحا وكيل وزارة الأوقاف ومقررة المجلس القومى للمرأة  بالغربية، الدورة التدريبية تحت عنوان إعدادات القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة. 
 
وعقدت مديرية اوقاف الغربية  الدورة التدريبية  بأحد فنادق طنطا  تحت عنوان اعدادات القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

حضر الدورة الشيخ خالد خضر  وكيل وزاره الأوقاف بالغربية  والدكتورة صفاء مرعى  مقررة المجلس القومى للمرأة بالغربية والشيخ محمد عبد الغنى صوله  مدير عام الدعوه  والدكتور  حسام نصار مسؤل شئون المساجد والدعوة الإلكترونية بالمديرية 


قضية الزيادة السكانية هى التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية 

وأكد الشيخ  خالد خضر وكيل وزارة أوقاف الغربية، أن قضية الزيادة السكانية هى التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التى تقضي على ثمار أية إنجازات لخطط التنمية المستدامة أو جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين خاصة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل وذلك لتشعُب أسبابها وارتباطها بعادات اجتماعية.

 
القضية السكانية أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا أمام خطط التنمية 

وأشار، إلى أن القيادة السياسية المصرية تدرك خطورة القضية السكانية والتى أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا أمام خطط التنمية فى مصر وتداعياتها الخطيرة  ، الأمر الذى جعل من هذه القضية أولوية فى عملية الإصلاح والبناء التى تقوم بها الدولة المصرية منذ عام 2014 لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، حيث اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات والبرامج من أجل مواجهة هذه المشكلة.


وشدد على  إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان (215-2030) تهدف هذه الاستراتيجية إلى الارتقاء بنوعية حياة المواطن في الوقت نفسه.

دعا وكيل وزارة أوقاف الغربية، السادة الأئمة والدعاة إلى اتخاذ القضايا السكانية رسالة لتحقيق أهدافها علي أرض الواقع.

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