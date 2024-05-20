سوريا والعراق يعلنان الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته

أعلنت سوريا والعراق الحداد الوطني لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم مروحية

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، ومرافقيهما، إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

وفي وقت سابق، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، محافظة أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان.