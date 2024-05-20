الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننتظر قرار طهران.. روسيا تعرض خدماتها للبحث عن طائرة الرئيس الإيرانى المختفيه

الرئيس الإيرانى
الرئيس الإيرانى

قال القائم بالأعمال الروسي في طهران، إن موسكو مستعدة لإرسال رجال إنقاذ لمساعدة الزملاء الإيرانيين في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تحطمت أثناء هبوطها في منطقة جبلية شمال غرب إيران.

وقال الدبلوماسي الروسي الذي لم يذكر اسمه لوكالة تسنيم الإيرانية: "نحن مستعدون لإرسال رجال إنقاذ إلى إيران على الفور. لقد أعلنا استعدادنا وننتظر قرار الجانب الإيراني".

وأمس الأحد، تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث أثناء عودتها من حفل افتتاح سد قيز قلعة، ولا يوجد حتى الآن أي أخبار عن الحالة الصحية لركاب هذه المروحية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخارزفا، أن موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في البحث عن المروحية المفقودة التي تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن زاخاروفا قولها: "نحن نراقب بعناية المعلومات الواردة حول مصير ركاب المروحية الثالثة، ومن بينهم ممثلون رفيعو المستوى لإيران، بمن فيهم الرئيس رئيسي".

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