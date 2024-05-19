نتنياهو يمنع كبار المسؤولين الإسرائيليين من الاجتماع مع أخرين أمريكيين

في خطوة مثيرة للجدل، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع كبار المسؤولين في حكومته من الاجتماع بمسؤولين أمريكيين، وفقًا لتقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي و"واللا" الإسرائيلي يوم الأحد.

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة نتنياهو للسيطرة على الرسائل التي تتلقاها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الحرب الأخيرة في غزة. ويبدو أن الهدف من هذه الخطوة هو منع واشنطن من الحصول على معلومات تتعارض مع سياسته، بحسب التقرير المذكور.

وكشف التقرير أن نتنياهو حظر رئيسي الموساد والشاباك من اللقاء برئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأمريكي، السناتور ماركو روبيو، خلال زيارته لإسرائيل قبل بضعة أسابيع. كما قيد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم الأمريكيين.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على المضامين التي يتلقاها أعضاء الكونجرس وكبار المسؤولين في إدارة بايدن من تل أبيب.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية إدارة نتنياهو للحرب في غزة، وقد زار السناتور روبيو إسرائيل خلال عطلة عيد الفصح اليهودي، حيث طلب مقابلة رئيسي الموساد والشاباك، لكنه لم يسمح له بعقد اجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وحتى الآن، لم يعلق مكتب نتنياهو أو مكتب روبيو على ما ورد في هذا التقرير، مما يزيد من التوترات بين البلدين ويثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية بينهما.