الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السوريين الأكثر طلبا".. "الوزراء": منحنا الجنسية المصرية لغير المصريين لاستدامة الاستثمارات

شريف سامي نائب المدير
شريف سامي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية

أكد شريف سامي، نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء، أن مصر قررت الاستفادة من كل إمكانياتها لتواكب كل المتغيرات الدولية والمنافسة الشرسة، بين دول العالم لجذب وتوطين الاستثمارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن مصر تتمتع بقوة اقتصادية هائلة ولدينا قوة بشرية مؤهلة علاوة على أن فيها أكثر من 8 ملايين أجنبي من مختلف جنسيات العالم، والكثير منهم يرغبون في الحصول على الجنسية المصرية.

مصر لست الدولة الوحيدة التي منحت جنسيتها للأجانب 

وتابع: "من أجل ذلك قامت الدولة باستغلال المميزات التي لديها ومنها منح الجنسية مقابل الاستثمار، مؤكدا أن هذا القرار يجعل هناك مناخ يجذب الاستثمار الأجنبي لتحقيق استدامة لهذه الاستثمارات وتوطينها".
وواصل: "هذه الخطوة توطن الاستثمارات وتصبح الاستثمار مستدامة ومصرية بدلا عن أنها استثمارات أجنبية".

وأوضح أن هناك إقبال كبير على التجنس، ورغم أن القانون صادر منذ 3 سنوات، إلا أنه لم يتم التسويق له بشكل كبير، ولكن كان لابد من مناسبة السوق والعروض الاستثمارية، أي كان لابد من دراسة القانون بشكل موسع والمقارنة بين الدول التي تشجع التجنس، منها الإمارات وتركيا ودول الكاريبي، وكندا وأمريكا والكثير من الدول السابقة لهذا الموضوع، مؤكدا أن مصر لست الدولة الوحيدة التي شرعت لهذه النقطة.

وذكر شريف سامي، نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء أن أصحاب الجنسية الجالية السورية، هم أكثر الذين طلبوا الجنسية المصرية، مرددا: "معظمهم رجال أعمال عايشين ولهم استثمارات في مصر بقالهم كتير، وكثير من الدول المتقدمة في العالم والخليج تشجع ذلك".

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