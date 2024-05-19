الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روبي ونجوم الغناء يتألقون في حفل افتتاح Boom Room اول مركز ترفيهي للشباب في مصر بمدينتي

روبى
روبى

احيت الفنانة المتألقة روبي وعدد من نجوم الغناء حفلا كبيرا في اوبن اير مول مدينتي، وذلك بمناسبة افتتاح Boom Room، اول مركز ترفيهي اجتماعي للشباب في مصر بمدينتي.

وشهد الحفل حضورا كبيرا للجمهور من سكان مدينتي، واستمتعوا بفقرات الحفل المتنوعة التي قدمها عددا من النجوم، وهم عزيز مرقة وعفروتو وتسنيم العايدي ابو الانوار، وايضا الفنانة روبي التي قامت بغناء اشهر اغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يشار الى انه تم افتتاح Boom Room للجمهور السبت الموافق ١٨ مايو، وهو المركز الترفيهي الاجتماعي الاول من نوعه في مصر، حيث يتضمن العاب جديدة وانشطة ترفيهية واجتماعية مخصصة للفئات العمرية من الشباب ومنتصف العمر، ليكون نقطة جذب ووجهة مفضلة للشباب على غرار اكبر المراكز الترفيهية الاجتماعية في العالم مثل Top Golf في دبي وFlight Club في انجلترا.

وتبلغ مساحة "Boom Room" ألفين متر مربع، وتضم عدة انشطة مبتكرة لاول مرة في الشرق الاوسط بالإضافة الى المسرح الرئيسي Main Stage الذي تجرى عليه يوميًا العروض الفنية والثقافية، فضلا عن مطعم Pablo & عبده.

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