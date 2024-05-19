الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرياضة ينيب وفدا رسميا لافتتاح بطولة كأس أفريقيا لكرة القدم الساق الواحدة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

اناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدا رسميا من وزارة الشباب والرياضة ترأسه رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الدكتور عمرو حداد لحضور الافتتاح الخاص بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، التى تقام خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري.

وأقيم حفل الافتتاح باستاد السلام في حضور رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين ورئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم جورج شلاختنبرجر ورئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للساق الواحدة وليونيل بينتو رئيس لجنة الساق الواحدة بالاتحاد الأفريقى،  ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية،  والدكتور أشرف العجيلي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية نائبا عن الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وعمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية، وسحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والفنان إسماعيل فرغلي.


وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة هي: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي ،غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

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