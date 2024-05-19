وزير الرياضة يُشيد بتأهل منتخب السلاح لنهائى كأس العالم بمدريد

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتأهل المنتخب المصري لسلاح السيف لنهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في مدينة مدريد بإسبانيا، وذلك بعد فوزه على منتخب فرنسا بنتيجة 45-40.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الأمنيات القلبية لمنتخب مصر لسلاح السيف في المباراة النهائية أمام نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لحسم صاحب الميدالية الذهبية بالبطولة.

ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف من كل من: زياد السيسى، محمد عامر، أدهم معتز، ياسين خضر، تحت قيادة فينسنت أنيستيت.

كما هنأ الوزير الاتحاد المصري للسلاح ببرونزية محمد حمزة لاعب منتخب السلاح خلال مشاركته في منافسات بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليًا في الصين، والخسارة من "كا لونج شيونج" بطل هونج كونج وصاحب ذهبية دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو بنتيجة 11-15.

محمد حمزة يحرز برونزية سلاح الشيش في بطولة الجائزة الكبرى بالصين

أحرز محمد حمزة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، الميدالية البرونزية، في بطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليًا في مدينة شنجهاي بالصين.

وحصل محمد حمزة على الميدالية البرونزية، بعد الخسارة في نصف النهائي من نظيره "كا لونج شيونج" بطل هونج كونج وصاحب ذهبية دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو بنتيجة 11-15.

وكان قد بدأ حمزة مشواره بالبطولة بالفوز على بطل بيلاروسيا بنتيجة 15-13 في دور الـ64 قبل أن يفوز على مواطنه علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-12 في دور الـ32.

وفي ثمن النهائي فاز حمزة بنتيجة 15-13 على بطل إسبانيا قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل التشيك باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كلًا من: علاء أبوالقاسم، ومحمد حمزة، ومحمد حسن، ومحمد عصام، وعبدالرحمن طلبة، صالح خليل، ويقود المنتخب فنيًا الكابتن ماهر حمزة.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد في تحقيق نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة.