لعدم وجود مراوح.. حالات إغماء وتشنجات في لجان الثانوية العامة بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم، خلال امتحانات الاقتصاد والإحصاء للصف الثالث الثانوي، حالات إغماء وتشنجات وهبوط عام ما بين عدد كبير من الطلاب نظرا لعدم توافر وسائل مناسبة للتهوية مع ارتفاع درجات الحرارة.

ففي مدرسة فخر الدقهلية الابتدائية بنات، أصيبت الطالبة سلمى حامد الهلالي، 18 سنة بهبوط عام وفي لجنة مدرسة جيهان السادات الثانويه بنات أصيب مراقب اللجنة عصام محمد أبو الوفا مصطفى، 55 سنة بغيبوبة سكر، وتم نقلهم للمستشفى الدولي.

كما أصيبت الطالبة دينا فتحي، 18 سنة بمدرسة الثانوية بنات بحالة تشنجات عصبية وجرى نقلها لمستشفى بلقاس، وأصيبت الطالبة نيره السيد، 18 سنة بحالة إغماء في لجنة مدرسة الثانوية بنات الجمالية وتم نقلها لمستشفى الجمالية.



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.