بينها 3 روايات مصرية.. جائزة غسان كنفاني للرواية تعلن قائمتها الطويلة

أعلنت أمانة جائزة غسان كنفاني للرواية العربية قبل قليل، القائمة الطويلة لدورتها الثالثة ــ دورة العام 2024 ــ وضمت القائمة ثلاثة روايات من مصر، من بين 14 رواية من 10 دول عربية.

3 روايات مصرية في جائزة غسان كنفاني

تأهلت ثلاثة روايات مصرية، من بين 14 رواية عربية، من عشرة دول، في القائمة الطويلة لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية 2024، والتي تنظمها وزارة فلسطين العالمية للأبحاث بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، تخليدا لاسم وذكري الكاتب غسان كنفاني.

والروايات المصرية الثلاثة في القائمة الطويلة لجائزة غسان كنفاني هي: رواية “صولو جماعي”، للكاتب حسين الشريف، والصادرة عن دار السرد للنشر.

رواية “2067”، للكاتب سعد القرش، والصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ــ رواية “أبشاق الغزال”، للكاتب محمد عبد العال، والصادرة عن دار الكنزي للنشر.

وجاءت بقية القائمة الطويلة لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية كالتالي:

رواية “فاتنة القرية”، للكاتب السوداني، والصادرة عن نبض القمة إفريقيا الشرق.

رواية “كلاندستينو على جسر باسنو”، للكاتب المغربي حسن المصلوحي، وصادرة عن دار إفريقيا الشرق.

رواية “همهمة المحار”، للكاتب السعودي صباح الفارسي، صادرة عن دار تشكيل للنشر.

رواية “قلادة الياسمين”، للكاتب الفلسطيني عامر أنور سلطان، وصادرة عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين.

رواية “وجعٌ لا بدَّ منه”، للكاتب الفلسطيني عبد الله تايه، صادرة عن دار الكلمة للنشر والتوزيع بقطاع غزة.

رواية “باقي الوشم”، للكاتب الكويتي عبد الله الحسيني، صادرة عن مكتبة تكوين للنشر الكويتية.

رواية “المُنتحِل” للكاتب السوداني عثمان شنقر، وصادرة عن دار نينوى.

رواية “ربيع الإمام”، للكاتب محمد سيف الرحبي صادرة عن اللبنان للنشر.

رواية “زهرة”، للكاتبة العراقية ميسلون هاشم، صادرة دار سطور للنشر.

رواية “برلتراس”، للكاتب التونسي نصر سامي، والصادرة عن دار مسكلياني للنشر.

رواية “السماء تدخن السجائر”، للكاتب اليمني وجدي الأهدل، صادرة عن دار هاشيت أنطوان.

ومن المقرر أن تعلن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية، خلال شهر يونيو المقبل عقب عيد الأضحي المبارك.

وتأتي الجائزة، تكريما لاسم الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، والذي اغتيل بعبوة ناسفة وضعت في سيارته، في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1972.