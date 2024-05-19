رئيس "مياه أسيوط" يتفقد محطة النزلة لدراسة منظومة مراقبة منسوب مياه النيل

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة مياه نزلة عبداللاه المرشحة، وذلك بهدف دراسة عمل منظومة مراقبة منسوب مياه النيل.

تعد محطة مياه نزلة عبداللاه المرشحة، أكبر المحطات إنتاجية على مستوى محافظة أسيوط، حيث تبلغ إنتاجية المحطة 1200 لتر/ ثانية لتغذية مدينة أسيوط بالكامل بما تضمه من (4) مروقات، و(8) مرشحات، و(3) خزانات أرضية سعة الخزان الواحد 15000م3.

جاء التفقد لدراسة عمل منظومة مراقبة منسوب مياه النيل للمحطات المرشحة الكبرى والبدء بمحطة نزلة عبداللاه المرشحة حرصًا من الشركة على مجابهة أي انخفاض مفاجئ في منسوب النيل، وضمانًا لاستمرارية التشغيل في المحطات المرشحة.

وأكد الشرقاوي، أنه تم الانتهاء من تركيب منظومة الرصد الذاتي لنوعية مياه نهر النيل بمحطة نزلة عبداللاه بأسيوط لرصد نوعية مياه النيل بصورة لحظية عن طريق تركيب منظومات تقوم بالتحليل وإرسال النتائج الفوريه لغرفة عمليات بجهاز شئون البيئة مما يسهم في سرعة التدخل في حال حدوث أية تغيرات على نوعية مياه نهر النيل والذي جاء تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شئون البيئة لعمل نقاط رصد بطول المجري المائي بمآخذ محطات المياه.

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