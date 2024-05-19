حملات نظافة وتجميل وغسيل أرصفة وصبغ بلدورات بشوارع بحي غرب أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العمل على تذليل العقبات وتسخير الإمكانيات اللازمة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الجمالي لأحياء ومراكز المحافظة بكافة الطرق الممكنة خاصة معه الاهتمام الذي توليه المحافظة بملف النظافة والعمل دائمًا على توفير بيئة نظيفة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى استمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة النظافة وفقًا للامكانات المتاحة مع بذل مزيد من الجهود لرفع كافة المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات، وصناديق القمامة المنتشرة والتي تضر بحالة الطرق والشوارع وتؤثر على البيئة المحيطة والمنظر الجمالي للمحافظة، وذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي الذي يليق بالمحافظة.

تنفيذ حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين حي غرب



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين حي غرب برئاسة عيون ابراهيم رئيس الحي، وتم خلالها رفع المخلفات والقمامة من الحاويات والمقالب المخصصة لجمع القمامة خلال 3 فترات على مدار اليوم طبقًا للخطة الموضوعة.

غسل جدارية المدخل الشمالي لمدينة أسيوط وميدان الساعة

يأتي هذا فضلًا عن غسيل عدد من الأرصفة والحوائط والميادين بنطاق الحي من بينها طريق كمين الجامعة وحتى بوابات جامعة أسيوط البحرية وبامتداد الترعة الإبراهيمية ، وهو ما يتضمن جدارية المدخل الشمالي لمدينة أسيوط، وميدان الساعة أمام بوابة جامعة أسيوط الشمالية، وميدان القصر العيني.

وذلك باستخدام معدات النظافة بالحي بالإضافة إلى دهان بعض البلدورات وجدارية المدخل الشمالي وترميم ودهان بعض الأسوار لتجديد الصور الجمالية للحي مشيرًا إلى استمرار ومواصلة مثل تلك الحملات على أن يتم شنها بباقي الشوارع والميادين تباعًا.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار اعمال التطوير، والتجميل بمختلف المراكز والقرى وذلك لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير ممرات آمنة للمواطنين وتسيير حركة المرور أمام المواطنين.

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