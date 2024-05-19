الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات نظافة وتجميل وغسيل أرصفة وصبغ بلدورات بشوارع بحي غرب أسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العمل على تذليل العقبات وتسخير الإمكانيات اللازمة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الجمالي لأحياء ومراكز المحافظة بكافة الطرق الممكنة خاصة معه الاهتمام الذي توليه المحافظة بملف النظافة والعمل دائمًا على توفير بيئة نظيفة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى استمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة النظافة وفقًا للامكانات المتاحة مع بذل مزيد من الجهود لرفع كافة المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات، وصناديق القمامة المنتشرة والتي تضر بحالة الطرق والشوارع وتؤثر على البيئة المحيطة والمنظر الجمالي للمحافظة، وذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي الذي يليق بالمحافظة.

تنفيذ حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين حي غرب


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين حي غرب برئاسة عيون ابراهيم رئيس الحي، وتم خلالها رفع المخلفات والقمامة من الحاويات والمقالب المخصصة لجمع القمامة خلال 3 فترات على مدار اليوم طبقًا للخطة الموضوعة.

غسل جدارية المدخل الشمالي لمدينة أسيوط وميدان الساعة

يأتي هذا فضلًا عن غسيل عدد من الأرصفة والحوائط والميادين بنطاق الحي من بينها طريق كمين الجامعة وحتى بوابات جامعة أسيوط البحرية وبامتداد الترعة الإبراهيمية ، وهو ما يتضمن جدارية المدخل الشمالي لمدينة أسيوط، وميدان الساعة أمام بوابة جامعة أسيوط الشمالية، وميدان القصر العيني.

وذلك باستخدام معدات النظافة بالحي بالإضافة إلى دهان بعض البلدورات وجدارية المدخل الشمالي وترميم ودهان بعض الأسوار لتجديد الصور الجمالية للحي مشيرًا إلى استمرار ومواصلة مثل تلك الحملات على أن يتم شنها بباقي الشوارع والميادين تباعًا.

وأشار محافظ أسيوط  إلى استمرار اعمال التطوير، والتجميل بمختلف المراكز والقرى وذلك لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير ممرات آمنة للمواطنين وتسيير حركة المرور أمام المواطنين.

1000138057
1000138057
1000138056
1000138056
1000138055
1000138055
1000138054
1000138054
1000138053
1000138053
1000138052
1000138052
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتحسين مستوى النظافة والإرتقاء بالمظهر الجمالي لأحياء ومراكز المحافظة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة النظافة وفق ا للامكانات المتاحة لرفع كافة المخلفات والقمامة

مواد متعلقة

محافظة أسيوط تنظم ورش عمل إجراءات السلامة والصحة المهنية ومدونة سلوكيات العمل

جامعة أسيوط تطلق دورة تدريبية حول "المراجعة الداخلية"

معمل الباثولوجيا الجراحية بالمستشفيات الجامعية في أسيوط يحصل على اعتماد "إيجاك"

332 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بديروط

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ المنوفية بشأن كهرباء قرية "كفرالشيخ شحاتة"

مَن هو بينى جانتس الذى أشعل "أكبر حريق" فى إسرائيل؟

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

انهيار الدعم الدولى لنتنياهو.. ماذا بعد استقالة جانتس من حكومة الاحتلال الإسرائيلية؟

نقاط قوة فى نهضة بركان على الزمالك «الخوف منها» بنهائى الكونفيدرالية

مصدر أمنى يوضح حقيقة مجاملة ضابط مرور لسيارة بزجاج "فاميه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مَن هو بينى جانتس الذى أشعل "أكبر حريق" فى إسرائيل؟

اليوم 226 للعدوان.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى كل مناطق غزة

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر