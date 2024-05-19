تزامنًا مع الموجة الحارة.. نصائح لترطيب جسمك خلال الأيام الحالية

مع موجة الحرارة الشديدة التي نشهدها خلال الأيام الحالية، من المهم اتخاذ إجراءات فعّالة للحفاظ على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف، خلال السطور التالية نتناول بعض النصائح للمساعدة في ترطيب الجسم خلال هذه الأوقات.

نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم في الموجة الحارة

شرب الماء بكثرة

يعتبر الماء أساسيًا للحفاظ على الترطيب. حاول شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وزد الكمية إذا كنت تتعرض للحرارة الشديدة أو تمارس الرياضة.

تناول الأطعمة الغنية بالماء

الفواكه والخضروات مثل البطيخ، الخيار، الفراولة، والطماطم تحتوي على نسب عالية من الماء وتساعد في الحفاظ على الترطيب.

تجنب المشروبات المدرة للبول

مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تزيد من فقدان السوائل في الجسم.

استخدام المراوح والمكيفات

البقاء في أماكن باردة واستخدام المراوح أو مكيفات الهواء يساعد في تقليل فقدان السوائل الناتج عن التعرق.

ارتداء الملابس المناسبة

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة يساعد في تقليل التعرق والحفاظ على برودة الجسم.

الاستحمام بماء فاتر

يساعد الاستحمام بالماء الفاتر في تبريد الجسم بشكل فعّال دون التسبب في صدمة حرارية.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

حاول البقاء في الظل أو ارتداء قبعة ونظارات شمسية عند الخروج، واستخدم كريمات واقية من الشمس لحماية الجلد.

تناول الوجبات الخفيفة والمغذية

تجنب الأطعمة الدسمة والثقيلة التي قد تزيد من شعورك بالحرارة، واستبدلها بوجبات خفيفة ومغذية مثل السلطات والفواكه.

مراقبة علامات الجفاف

كن على دراية بأعراض الجفاف مثل الشعور بالعطش الشديد، والدوخة، وجفاف الفم، والبول الداكن. إذا لاحظت هذه الأعراض، زد من شرب السوائل فورًا.

استخدام رذاذ الماء

يمكن استخدام رذاذ الماء لرش الوجه والجسم للمساعدة في التبريد الفوري.

بتطبيق هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على ترطيب جسمك بشكل فعّال خلال موجة الحرارة الشديدة والتقليل من خطر الإصابة بالجفاف أو ضربة الشمس.