الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبل الميناء السفينة (KALLIOPIS) والتي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 180م، وعرضها 30م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ33000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص والسفينة (LEVANTES) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225م، وعرضها 33م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

 حركة الصادرات والواردات  

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26538 طنًا تشمل: 8200 طن يوريا، 2200 طن أسمنت معبأ، 3349 طن رمل، 804 أطنان ملح معبأ، و11985 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72694 طنًا تشمل: 22024 طن قمح، 9042 طن ذرة، 10990 طن فول صويا، 1300 طن خردة، 11633 طن حديد، 7929 طن خشب زان، 200 طن زيت طعام، و5114 طن فول صب، 3130 أطنان عدس، 1332 طن ابلاكاش.

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وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1288 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 112 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4147 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45507 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 242961 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5753 حركة.

هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة حركة الصادر من الحاويات عدد السفن طن قمح حاوية مكافئة

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