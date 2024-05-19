لا خسائر.. إخماد حريق في 10 أكشاك للخضار والفاكهة بشبرا

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق نشب في 10 أكشاك للفاكهة والخضار بجوار مدرسة الشيماء بمنطقة جامع أبو الهنا التابعة لقسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مما تسبب في تفحمها ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في 10 أكشاك للخضار والفاكهة بجوار سور مدرسة الشيماء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.