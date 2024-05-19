الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا خسائر.. إخماد حريق في 10 أكشاك للخضار والفاكهة بشبرا

الحماية المدنية-
الحماية المدنية- آرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق نشب في 10 أكشاك للفاكهة والخضار بجوار مدرسة الشيماء بمنطقة جامع أبو الهنا التابعة لقسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مما تسبب في تفحمها ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

 

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر.

 

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في 10 أكشاك للخضار والفاكهة بجوار سور مدرسة الشيماء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

 

 انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

قوات الحماية المدنية 10 أكشاك للفاكهة والخضار حريق مدرسة الشيماء قسم ثاني شبرا الخيمة والسيطرة

مواد متعلقة

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل برج سكنى بمدينة نصر

السيطرة علي حريق نشب فى حظيرتين للمواشى بشمال أسوان

نشب فى 7 منازل و4 أحواش.. السيطرة على حريق ضخم شمال سوهاج

المعمل الجنائى يعاين مكان حريق مصنع مراتب بالمريوطية

الأكثر قراءة

ارتفاع فى الحرارة وألم بالمفاصل.. فحوصات طبية اليوم للملك سلمان

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 19-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 226 للعدوان.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى كل مناطق غزة

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟