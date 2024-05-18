الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل برج سكني بمدينة نصر

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل برج سكني بمدينة نصر، بعدما نشبت فيه النيران.

السيطرة على حريق داخل برج سكني

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل برج سكني بمدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين أن الحريق نشب في شقة بالطابق السابع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.