رئيس "مياه أسيوط" يتفقد محطة منفلوط المرشحة ويوجه بإنهاء توسعات المرحلة الثانية

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، يرافقه المهندس محسن فرويز، رئيس قطاع شمال أسيوط، والمهندسة مروة جمعة مدير منطقة منفلوط، محطة منفلوط المرشحة (المحطة القائمة)؛ للاطمئنان على سير العمل وفقًا لتعليمات التشغيل القياسية للمحطة.

وأوضح رئيس الشركة أن محطة منفلوط المرشحة تعمل بطاقة تصميمية ٥٠٠ لتر/ ثانية، التي تخدم مركز منفلوط وقراه بالكامل وتعمل على مدار الساعة، كما تم المرور على التوسعات الخاصة بالمحطة التي تهدف لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى ١٠٠٠ لتر/ ثانية.

سرعة الانتهاء من أعمال التوسعة

يأتي هذا فضلًا عن زيادة عدد طلمبات العكرة إلى ٦ طلمبات عكرة بعنبر العكرة والضغط العالي، تصل الطاقة التصميمية للطلمبة الواحدة إلى ٢٧٥ لتر/ ثانية، وزيادة الطلمبات المرشحة عالية الضغط إلى عدد ٦ طلمبات مرشحة بطاقة تصميمية للطلمبة الواحدة ٢٥٠ لتر/ ثانية، وإنشاء خزان أرضي سعته ٥٠٠٠ م٣ بجانب الخزان الارضي المدعم به المحطة.

بالإضافة إلى تزويد المحطة بـ٢ مروق سعة الواحد ٣٠٠٠ م٣ لتضم المحطة ٤ مروقات، مضيفًا أنه جارٍ مضاعفة فلاتر المحطة إلى ٦ فلاتر اتساقًا مع كمية المياه المنتجة من المحطة لتغذية مركز منفلوط بالكامل.

ووجَّه الشرقاوي، أثناء تفقده المحطة، بضرورة سرعة إنهاء الأعمال بمشروع التوسعات وإزالة أي عقبات تعرقل سرعة العمل بالمشروع ليتم الانتهاء منه والاستفادة من التوسعات لتتم مضاعفة المياه المنتجة بالمحطة ودخولها الخدمة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة