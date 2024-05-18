السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ثورة الموتى".. ملحمة وطنية ضمن عروض الموسم المسرحي بأسيوط

العرض المسرحي ثورة
العرض المسرحي ثورة الموتى

قدمت فرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، العرض المسرحي "ثورة الموتى" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض المسرحي يدور حول البحث عن السلام ورفض القتل والدمار والتخريب والإرهاب والتار وأي شكل من أشكال العنف للإنسان أو الحيوان أو الطائر أو الجماد أي مخلوق من مخلوقات الله، فالموتي يرفضون أن يدفنوا نتيجة القتل بالظلم ويقولوا إن لهم آمال وطموحات ورسالة وقدرات كانوا يخططوا لها قبل الموت من أجل رفعة وطنهم ومن أجل البشرية جمعاء ولديهم أسر وأطفال كانوا يرغبون في إسعادهم ومنعهم الموت بالظلم عن تحقيقها.

تقديم عروض الموسم المسرحي يشارك بها نخبة من المبدعين الشباب

العرض من تأليف اورين شو اشعار الأغاني الأديب الدكتور سيد عبدالرازق وألحان محمد حسام حسني ومن غناء المايسترو حسام حسني والفنانة نجلاء فتحي، وإعداد موسيقى الفنان أحمد عمر واستعراضات الفنان خالد نصر، وتصميم إضاءة الفنان مايكل يعقوب، وإعداد النص محمد العدل وتصميم الديكور الفنانة شيماء عبد الغفار وتنفيذ الديكور الفنان هاني محمد ومساعد تنفيذ الديكور إيهاب علي خلف وفهد محمد ولمياء عمر يوسف وماريا أيمن أهمس وحلا أحسن حجازي، وأحمد مؤمن وديفيد وليد يسري وأحمد صلاح عثمان وريناد بدوي، للمخرج المنفذ الأديب المسرحى نعيم الأسيوطي، ومن تدريب أداء تمثيلي الفنان محمد يسري ومن إخراج محمد لطفي.

"ثورة الموتى" إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويأتي ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

شهد العرض حضور ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ولجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، إكرامي إسماعيل مقرر اللجنة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، انطلقت السبت الماضي وتستمر يوميا حتى 29 مايو، في الثامنة مساء، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي، وأقيمت الليلة مسرحية "ثورة الموتى" لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط إخراج محمد لطفي.

وتتوالي العروض اليوم السبت مع مسرحية "لأن النور يستحق" لفرقة أبو قرقاص المسرحية، إخراج محمد عجيزي، وتقدم فرقة بيت ثقافة جرجا بعد غد الأحد عرض "العمى"إخراج محمود شلبي، وتقدم فرقة قصر ثقافة طهطا عرضها "دراما الشحاذين" إخراج محمود أبو زيادة في يوم الاثنين، ويشهد اليوم التالي عرضا مسرحيا بعنوان "حكايات النيل" لفرقة قصر ثقافة مغاغة، إخراج محمد جمعة، وتقدم فرقة قصر ثقافة ملوي عرضها "ليلة مرصعة بالنجوم" يوم الأربعاء 22 مايو إخراج عماد التوني، أما يوم الخميس تقدم فرقة قصر ثقافة أبنوب مسرحية "التحول" إخراج مارك صفوت، ويشهد يوم الجمعة 24 مايو العرض المسرحي "ثقب دودي" لفرقة قصر ثقافة الخارجة إخراج علاء الوكيل.

وفي اليوم التالي تقدم فرقة قصر ثقافة موط عرضها المسرحي "مراكب الشمس" إخراج أشرف النوبي، أما فرقة قصر ثقافة ديروط تقدم مسرحية "متلازمة الذاكرة المزيفة" يوم الأحد 26 مايو، إخراج أحمد عبد العظيم، وتقدم فرقة قومية سوهاج في اليوم التالي مسرحية "اللعبة" إخراج مصطفى إبراهيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة منفلوط عرض "المهرج" يوم الثلاثاء 28 مايو إخراج محمد هناء الدين، وتختتم العروض يوم الأربعاء مع عرض "الطوق والأسورة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار إخراج عماد عيد.

العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
العرض المسرحي ثورة الموتى
قصر ثقافة أحمد بهاء الدين العرض المسرحي ثورة الموتى مسرح قصر ثقافة أسيوط للهيئة العامة لقصور الثقافة البحث عن السلام ورفض القتل

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