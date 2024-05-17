لتوفير فرص العمل.. بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط التكنولوجية وشركة السكر

وقعت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور جمال تاج عبدالجابر، بروتوكول تعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية برئاسة اللواء عصام الدين البديوي؛ العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية.

ويأتي هذا في إطار حرص جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية على تحقيق التكامل والتكاتف بين الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية والصناعية المختلفة، وهو أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ٢٠٢٣؛ التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث تضمن البروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين بهدف إتاحة فرص تدريبية لطلاب الجامعة بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بالإضافة إلى التدريب على خطوط الإنتاج ومراقبة الجودة، وذلك لإعداد فنين وتكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية وإمكانية الالتحاق بسوق العمل.



نهدف الي توفير الخبرة العملية والعلمية للطلاب



شهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد حمدي رئيس قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، واللواء ياسر نوير - رئيس قطاع مكتب السيد اللواء العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور ابراهيم درديري - العضو المنتدب الفني للصناعات التحويلية، وحمدي جبه - العضو المنتدب المالي والاداري، وعادل احمد مغربي - رئيس القطاعات الادارية، وعماد عبدالله عبد القادر - رئيس قطاع التدريب والتنظيم الاداري.

من جانبه، أعرب الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التعاون المشترك والذي يعتبر خطوة هامة لطلاب الجامعة للاحتكاك المباشر بالمصانع وأكتساب خبرات ومهارات تؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تسعى لتحقيق التكامل والتحالف بين الجامعة ومعظم المؤسسات التعليمية والصناعية المختلفة وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، وإيمانًا منها بدورها الريادي في المجتمع لتحقيق أهدافها وإعداد جيل تكنولوجي متميز قادر علي المنافسة في أسواق العمل المختلفة.

وأعرب اللواء عصام الدين البديوي، عن اهتمام الشركة بالتعاون المشترك مع الجامعات لما لها من دور بالغ في إثراء العملية التعليمة والبحثية بمصر والنهوض بمستوى طلاب الجامعات التكنولوجية وذلك لخدمة المجتمع ومواكبة تحسين مناخ الحياة وسلامة الغذاء وإعداد فنيين مؤهلين لسوق العمل. وأضاف سيادته أن التعاون يعد فرصة جيدة لطلاب الجامعة من أجل الحصول على فرص تدريبية بمختلف مصانع الشركة الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

جدير بالذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية هي شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتعتبر من أقدم مصانع السكر في مصر وافريقيا والشرق الأوسط، وتمتلك الشركة 8 مصانع سكر بصعيد مصر بالإضافة لمصانع الكيماويات والمعدات والعطور بالمركز الرئيسي بالحوامدية.

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