السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة": خريطة لمراقبة ناقلات الأمراض تفاديًا للعدوى بالأمراض الوبائية

100 مليون صحة
100 مليون صحة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نجحت في إطلاق العديد من المبادرا، تحت شعار "100 مليون صحة" بهدف التحول من مفهوم الصحة المتمثل في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى فقط إلى المفهوم الأعم للصحة، بالعمل على الوصول لحالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع  للأوبئة.

التحول من الصحية العلاجية إلى الرعاية الوقائية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار إن جهود الدولة المصرية في التحول من الرعاية الصحية العلاجية إلى الرعاية الوقائية شملت السيطرة على ناقلات الأمراض المسئولة عن نقل الأمراض، مثل الملاريا، وحمى الضنك من خلال مبيدات الآفات الصحية العامة المصرح بها التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والمسجلة من قبل هيئة الأدوية المصرية (EDA).

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن خريطة الحشرات وناقلات الأمراض التي أنشأتها الدولة المصرية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) مع اختبار عينات البعوض التي تم جمعها من جميع المحافظات عززت القدرة على مراقبة الأمراض ورصدها، وكان من الإنجازات الملحوظة اعتماد مصر على أنها خالية من داء الفيلاريات اللمفاوية في عام 2017، بالإضافة إلى عدم وجود حالات محلية جديدة من الملاريا منذ عام 1998، علاوة على اعتماد نهج تحليل المخاطر المجتمعي من خلال إشراك أصحاب المصلحة، وضمان التطبيق المتسق لمبادئ "الصحة الواحدة" على جميع المستويات. 

الصحة 100 مليون صحة الرعاية الصحية الرعاية الوقائية حمى الضنك

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