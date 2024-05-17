موقف عربى موحد رافض لانتهاكات الاحتلال.. أصداء واسعة للقمة العربية فى البحرين

أكد البيان الختامي للقمة العربية في البحرين التي انعقدت أمس الخميس، أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

وشدد البيان الختامي للقمة، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه.

وتنوعت ردود الأفعال الإقليمية والدولية على القمة التي استضافتها البحرين لأول مرة في تاريخها، وسط العدوان على غزة.

حماس منزعجة من تصريحات “عباس”

ورحبت حماس بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، وأشادت بتأييد البيان الختامي لرفض العدوان الصهيوني ومحاولات التهجير من خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها في قطاع غزة.

وأعربت الحركة في بيان لها، عن أسفها من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن عملية السابع من أكتوبر أمام القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

وأصرت أنها أكدت مرارًا، حرصها على إتمام الوحدة الوطنية، وتحلت بالمرونة المطلوبة في كل المحطات في سبيل تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني.

واجتمع رئيس فلسطين محمود عباس، في مقر القمة العربية بقصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

استمرار العدوان الإسرائيلي

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة "حاسمة في الحرب" على القطاع الفلسطيني.

وقال نتنياهو أثناء حديثه مع جنود إسرائيليين بالقرب من الحدود مع غزة إن المعركة في رفح حاسمة وإنها معركة تقرر أشياء كثيرة في هذه الحملة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت في بيان من على الحدود مع غزة عن "تكثيف العمليات العسكرية في رفح بإرسال قوات إضافية".

وتابع: "ستستمر هذه العملية بفضل دخول قوات إضافية. لقد تم تدمير العديد من الأنفاق في المنطقة وسيتم تدمير أخرى قريبًا، حماس لم تعد قادرة بالفعل على إنتاج الأسلحة وليست لديها احتياطيات".

وقال جالانت إن "العملية العسكرية في رفح ستتواصل مع دخول قوات إضافية (المنطقة)"، وزعم: دمرت قواتنا العديد من الأنفاق في المنطقة.. سوف يتم تكثيف هذا النشاط.

البيت الأبيض: مساعدات لغزة خلال أيام

وأعلن البيض الأبيض عن إدخال وقود ومساعدات إنسانية إلى غزة خلال الأيام المقبلة عبر الرصيف البحري ومواصلة العمل من أجل المعابر البرية، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرصيف البحري قبالة سواحل غزة يكمل دور المعابر البرية وليس بديلًا عنها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن على إسرائيل أن تبدل المزيد من الجهد بشكل عاجل لإتاحة دخول مستمر للمساعدات إلى جنوب وشمال غزة، وأضاف المتحدث أن واشنطن تشعر بالقلق بشأن توقف حركة السفر والوقود إلى غزة عبر رفح بشكل تام، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في غزة يواصل التدهور، وواشنطن تعمل على زيادة المساعدات عبر كل السبل المتاحة.

جوتيريش: لا مبرر للعدوان على غزة

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لا يوجد مبرر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وأضاف "جوتيريش"، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس يتصاعد بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وأكد أن المستوطنين الإسرائيليين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.