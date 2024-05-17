الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الجيزة يتابع استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/ 2024، التي من المقرر أن تبدأ غدا السبت، 18 من مايو 2024، وتنتهي الخميس الموافق 23 من مايو الجاري.

المديرية تنهى استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 

وأكد اللواء أحمد راشد أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وأشار "راشد" إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام (٦٩٧) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة ٥٧٣٥٧. 

وكلف محافظ الجيزة، جميع الجهات التنفيذية بالتعاون الدوري لتهيئة المناخ الجيد للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على استمرار التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس، ورفع المخلفات بشكل فوري، ومنع تواجد الإشغالات ومكبرات الصوت أو أي وسائل إزعاج؛ لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

وأوضح أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم إصدار تعليمات مشددة بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية. 

وأكد "سلومة" منع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية، مع تقليل الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظ على المسافات الآمنة بينهم أثناء أداء الامتحان، مع التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

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