محافظ الجيزة ورئيس "حماية المستهلك" يقودان حملة للتفتيش على مخابز وسلاسل تجارية بالعمرانية

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الأساسية.



وأوضح اللواء أحمد راشد أن المتابعات الميدانية تأتي في اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع كي يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية لرفع العبء عن كاهله .



بدأت الجولة بتفقد عددا من المخابز بشوارع خاتم المرسلين وجمال الدين الأفغاني بحي العمرانية لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقًا للقرارات الصادرة في ذلك الصدد والتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة .



والتقي محافظ الجيزة ورئيس جهاز حماية المستهلك بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومدى رضائهم عن جودة الخبز بعد تراجع أسعار الخبز السياحي.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المعيار الأساسي هو رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز، مؤكدًا علي استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها من خلال أجهزة المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية قائلًا: "غير مسموح التلاعب بوزن وسعر رغيف الخبز واللي يخالف هيتحاسب ".



وتابع المحافظ ورئيس الجهاز الحملة الرقابية بتفقد عدد من السلاسل التجارية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية.



وشملت الجولة تفقد السلاسل التجارية " خير زمان، علام، العثيم، مكاوي " بشوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر ونصر الدين بحي العمرانية.



تحسن ملحوظ في أسعار السلع الأساسية

وأكد المحافظ أن هناك تحسن ملحوظ في أسعار عدد من السلع الأساسية، وعدد من السلاسل التجارية قد استجابت لمبادرات تخفيض الأسعار خاصه في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة للسيطرة علي سعر الصرف والدولار.





وفي نهاية الجولة أعرب اللواء أحمد راشد محافظ عن خالص تقديره وشكره لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته، مثمنآ دور الجهاز وجهودة الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط الأسعار فى الأسواق المصرية.



وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك تكليفات محددة من رئيس مجلس الوزراء بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون، مؤكدًا أنه تلاحظ خلال الجولة الميدانية علي السلاسل التجارية بمحافظة الجيزة التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وهناك استجابة جيدة، مشيرًا إلى استمرار مراقبة الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

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