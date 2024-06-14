الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز

عبارات تهنئة بيوم عرفة 1445 وأفضل الأدعية

دعاء عرفات
دعاء عرفات

يشغل بال آلاف من المسلمين معرفة عبارات تهنئة يوم عرفة 1445 عبر جوجل، لتبادل التهاني في اليوم المبارك، مع قرب حلول عيد الأضحى 2024، هو الأمر الذي يشعل قلوب كافة المسلمين بالسعادة والفرح والبهجة وكذلك الترقب للاحتفال بهذه المناسبة، ولتبادل التهاني والاحتفال مع جميع الأحباب والأصدقاء.

عبارات تهنئة يوم عرفة 1445 وأفضل الأدعية

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير عبارات تهنئة يوم عرفة 1445 وأفضل الأدعية.

دعاء يوم عرفة 2024

  1. نسأل الله رب العرش العظيم أن يقضي لنا حوائجنا، وأن يرحمنا، ويصرف عنا سوء الأمور.
  2. في يوم عرفة الكريم، نسأل الله أن يرزقنا الخير في الدنيا ويكتب لنا حسن الخاتمة.
  3. نسألك في ذلك اليوم المبارك، أن تيسر الأمور، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين.
  4. اللهم بحق ذلك اليوم، نسألك أن تكتب لنا الخير في الدنيا، وأن تبعد عنا النار، وأن تجعلنا من الرابحين في الآخرة.
  5. نسألك يا الله يا كريم أن تصعب علينا كل ما يعصيك، وأن تيسر لنا كل ما يرضيك، وأن تجعنا نعيش وفقًا لما يرضيك يا أرحم الراحمين.
  6. اللهم إنا نسألك أن تسير لنا أمورنا، وأن تجعل لنا في العسر يسر يا أرحم الراحمين.

عبارات تهنئة يوم عرفة 2024

  • أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد أضحى سعيد.
  • كل عام وأنتم بخير وأسأل الله أن يتقبل طاعتكم وصيامكم وقيامكم وأن يجعل العيد لكم كُله فرحًا وسرورًا.
  • كل عام وأنتم بألف خير يا أحباب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك علينا وعليكم، أتمنى من الله عز وجل أن يجعله عيدًا مباركًا.
  • بعد رحلة العبادة والصيام، ها قد أشرقت شمس الفطر تحمل معها الأمل والسلام، عيد فطر سعيد وكل عام وأنتم بخير.
  • نسأل الله أن تكون كل أيامنا أعيادًا وفرحة عيد فطر سعيد.

دعاء الصباح اليوم الجمعة 14-6-2024

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 14-6-2024 

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024

  • عيد سعيد علينا وعليكم يا أحباب، فكلها أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
  • تقف الكلمات عاجزة كيف أهنئ من هم أغلى ما في قلوبنا بعيد الأضحى، كُل عام وأنتم بخير، سائلًا المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
  • كل عام وقلوبكم إلى الله أقرب، عيد فطر سعيد عليكم وعلى الأسرة الكريمة.
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