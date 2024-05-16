فهمي: جنوب إفريقيا حددت بنودا أهمها وقف الحرب ووقف دعم إسرائيل وإدخال المساعدات لغزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك تطورات مفصلية في التعامل مع قطاع غزة، لافتًا إلى أن الدفوعات التي تطلق في محكمة العدل الدولية شيء وما يجري في النطاقات السياسية شيء آخر.

وأضاف طارق فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة الحياة، أن الخطاب الأوروبي يخلو من التدابير والإجراءات الحقيقية التي تركز على وقف الحرب في غزة، ووقف دعم إسرائيل وإدخال المساعدات وإجبار الولايات المتحدة والقوى الغاشمة التي تقدم المساعدات لإسرائيل فيما يتعلق بالأسلحة وتحديد نوعياتها وغير ذلك، بالإضافة إلى رسم مسار ومستقبل القطاع نفسه.