الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيدتان و4 رجال.. وصول أسر ضحايا "سفاح التجمع" المحكمة

سفاح التجمع
سفاح التجمع

وصلت أسر ضحايا "سفاح التجمع" منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتياتهم.

وحضرت سيدتان وأربعة رجال وبدت عليهم علامات الحزن والتأثر بما وصلوا إليه وفقدانهم فتياتهم على يد "سفاح التجمع" وجلسوا منتظرين بدء الجلسة.

ووصل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة تمهيدًا لمحاكمته وسط حضور إعلامي مكثف، ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات، تضمنت القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء. 

وأحالت النيابة العامة "سفاح التجمع" للجنايات، عقب انتهاء التحقيقات التي بدأت بورود إخطار للنيابة العامة بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.

ضحايا سفاح التجمع سفاح التجمع جنايات القاهرة التجمع الخامس

مواد متعلقة

مفاجأة.. محامى "سفاح التجمع": لم أطلع على أوراق القضية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

ماذا حدث في حريق المنقف بالكويت.. عشرات الضحايا من العمالة وقفز من الشرفات (صور)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

أرملة ضحية عصام صاصا للمحكمة: أنا بتنازل عن حقى لوجه الله

هل تفتيش طلاب الثانوية العامة "قانوني" ؟.. قاضٍ يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250