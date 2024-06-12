سيدتان و4 رجال.. وصول أسر ضحايا "سفاح التجمع" المحكمة

وصلت أسر ضحايا "سفاح التجمع" منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتياتهم.

وحضرت سيدتان وأربعة رجال وبدت عليهم علامات الحزن والتأثر بما وصلوا إليه وفقدانهم فتياتهم على يد "سفاح التجمع" وجلسوا منتظرين بدء الجلسة.

ووصل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة تمهيدًا لمحاكمته وسط حضور إعلامي مكثف، ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات، تضمنت القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

وأحالت النيابة العامة "سفاح التجمع" للجنايات، عقب انتهاء التحقيقات التي بدأت بورود إخطار للنيابة العامة بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.