الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس فلسطين: تدمير غزة يأتى بدعم أمريكى يتحدى الشرعية الدولية

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حصيلة الخسائر البشرية والمباني والمنشآت جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح وأكثر من 70% من المنشآت دُمِرَت بالكامل.

وتابع، خلال كلمته، في الدورة الـ33 من أعمال القمة العربية بالبحرين، أن تدمير قطاع غزة وغيره من الأراضي الفلسطينية يأتي بحماية ورعاية ودعمٍ أمريكي يتحدى الشرعية الدولية، وينتهك الأعراف والأخلاق، حيث استخدمت أمريكا الفيتو 4 مرات خلال الحرب القائمة الآن منذ السابع من أكتوبر الماضي، منها 3 مرات لعدم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والرابعة جاءت لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

القمة العربية بالبحرين

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة أكثر من 7 أشهر، فضلًا عن العديد من الملفات.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب، عددًا من البنود الرئيسية التي تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مملكة البحرين للمشاركة في القمة، في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

الشعب الفلسطيني قطاع غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية

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