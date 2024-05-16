الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القادة العرب يلتقطون صورًا تذكارية قبيل انطلاق قمة المنامة

القادة العرب يلتقطون
القادة العرب يلتقطون صورًا تذكارية قبيل انطلاق قمة المنامة

حرص زعماء وقادة الدول العربية على التقاط صورة تذكارية، قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالعاصمة البحرينية المنامة.

جدول أعمال قمة المنامة

ويتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب خلال قمة المنامة 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.

كما يتضمن مشروع جدول أعمال القمة ملفات عدة من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.

القادة العرب يلتقطون صورًا تذكارية قبيل انطلاق قمة المنامة 
القادة العرب يلتقطون صورًا تذكارية قبيل انطلاق قمة المنامة 
قمة المنامة قصر أبو سلمان جامعة الدول العربية لبنان سوريا السودان ليبيا

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