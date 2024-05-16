حياة كريمة.. إنشاء مستشفى مطوبس بكفر الشيخ على مساحة 12 ألف متر

أجرى اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء وتطوير مستشفى مطوبس، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني على القطاعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الهيدبي، أنه تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؜، بتكلفة تعدت مليار جنيه على مساحة 12 ألف متر، بنسبة تنفيذ إجمالية 55%، وذلك بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف رئيس مركز مطوبس، أن مشروع تطوير مستشفى مطوبس المركزي عبارة عن مبنى رئيسي مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية وجارٍ الانتهاء من الدور الأخير وحاليًا جارٍ أعمال المحارة والدهانات وأعمال الكهرباء وأعمال الحريق ووصلت النسبة في المبنى 55%، وذلك بالإضافة لمبنى العيادات تم الانتهاء من أعمال المبنى خرسانية ومباني بنسبة 77% من إجمالي المبنى.

ويجري حاليًا أعمال التشطيبات وأعمال الكهرباء والتكييفات، ومستهدف الانتهاء من المبنى خلال 3 شهور من تاريخه، ويضم العيادات الخارجية ومدرسة التمريض وسكن الأطباء، وجارٍ استمرار ومتابعة الأعمال لحين الانتهاء من الأعمال الجارية.