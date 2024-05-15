"احمي نفسك".. ندوة حول آليات مواجهة الابتزاز الإلكتروني بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، من خلال إدارة البرلمان والتعليم بالمديرية، اليوم الأربعاء، الندوة الثقافية حول «الابتزاز الإلكتروني» تحت شعار «احمي نفسك»، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بالوزارة وبمشاركة 100عضو من أعضاء مراكز الشباب، والكيانات الشبابية.

وأشاد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بأهمية تنفيذ مثل تلك الندوات التعريفية للنشء والشباب لتوعيتهم بالجرائم الإلكترونية والإنترنت وعمليات الابتزاز الإلكتروني، وضرورة تكرار مثل هذه الندوات التوعوية التثقيفية، لمواجهة ظاهرة «الابتزاز الإلكتروني».

وأوضح أن وزارة الشباب تسعى خلال تلك المرحلة إلى تكثيف برامج نشر الوعي وآليات التعامل لمواجهة الابتزاز الإلكتروني للقضاء عليه، والتعامل معه، ومساندة الأفراد الذين يتعرضون لذلك وتوعية الآخرين بسبل مواجهة الابتزاز الإلكتروني واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع الابتزاز الذي يشكل خطر على الأفراد وبالأخص المرأة مع وضع تدابير احترازية ملائمه المواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني.

مفهوم الابتزاز

من جانبه، أوضح الدكتور تامر كامل، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، أن الابتزاز بمفهومه العام هو الحصول على مكاسب مادية أو معنوية من خلال استغلال صوره أو بياناته الشخصية، أو أمور خاصة بحياة الفرد، يحدث الابتزاز الإلكتروني بتبادل الصور المفرط، وقلة الوعي القانوني، وضعف الرقابة على الشباب من قبل العائلة، وأشكاله إما ماديا أو جنسيا أو معنويا.

وبدوره، أكد الدكتور أحمد الشناوى، مدرس القانون الدستورى، أن مواجهة الابتزاز الإلكتروني تبدأ بالثبات الانفعالي للفرد والسيطرة على انفعالاته ومشاعره وعدم ترك مجال للقلق والخوف، واللجوء إلى مركز الأمن والشرطة المسئولة عن قسم الجرائم الإلكترونية، وعدم حذف المحتوى الذي أرسله لك الجاني لاستغلالك، وإخبار الأهل ومن تثق بهم للحصول على دعمهم والوقوف بجانبك.

وشدد على عدم فتح أي موقع غير معروف أو روابط مجهولة لوقف سهولة الاختراق والابتزاز، وعدم مراسلة الأشخاص غير المعروفين بغرض التعارف، وأن تكون كلمة السر الخاصة قوية وصعبة الاختراق، والإنترنت أكثر أمانًا لابد من تركيب برامج مكافحة الفيروسات، وعدم الاتصال بالشبكات اللاسلكية العامة، والمداومة علي تحديث نظام التشغيل، والاحتفاظ بنسخة احتياطية.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة والحوار مع الشباب بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وفريق عمل الاداره.