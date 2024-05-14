الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الدولي الأكاديمي CWUR

الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تقدم الجامعة في التصنيف الدولي الأكاديمي CWUR لعام 2024، حيث ارتفع تصنيف الجامعة 132 مركزا عالميا عن العام الماضى، واحتلت الجامعة المركز 1565 عالميا من بين 20966 جامعة على مستوى العالم، وحصلت الجامعة على المركز 14 محليا لعام 2024 حيث قفزت 3 مراكز مقارنة بالعام السابق، الذي حصلت فيه على المركز 17، ويأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية 

 

جامعة كفر الشيخ صنفت ضمن 7.5% عالميا لعام 2024


وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامةه صنفت ضمن 7.5% الأفضل عالميا لعام 2024 محققة تقدما عن عام 2023 حيث صنفت الجامعة ضمن 8.3 % الأفضل عالميا، ويرجع هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن مثل سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة وجودة الابحاث المشتركة.

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اعتماد المخططات الإستراتيجية لـ 23 قرية مستحدثة في كفر الشيخ

نائب رئيس الجامعة يكشف تفاصيل التصنيف العالمي الجديد 


ومن جانبه،  فقد أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف"CWUR" يستخدم أربعه مؤشرات موضوعية وقوية لتصنيف جامعات العالم متمثلة في "التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي"، مضيفًا أن تصنيف CWUR يقوم بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين 20 ألفا على مستوى العالم، مؤكدا أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتماما كبيرا بسياساتها وبرامجها التطويرية التي تستهدف الإرتقاء بتصنيفها العالمي، وتوفير المتطلبات اللازمة للتوافق مع تلك المعايير التي تضعها المؤسسات القائمة على التصنيفات، والإنسجام في أدائها وفقًا لها.

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