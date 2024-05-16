الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد افتتاح 5 محطات مترو جديدة.. إقبال كثيف بمحطة جامعة القاهرة (صور)

اقبال كثيف من الركاب
اقبال كثيف من الركاب على محطة جامعة القاهرة

نشرت وزارة النقل صورًا للإقبال الكثيف من الركاب على محطة جامعة القاهرة، والتي افتتحت، أمس، ضمن 5 محطات، للتشغيل تجريبيًا بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث “3C” لمترو الأنفاق أمس.

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تشغيل الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

جرى تشغيل الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هى (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية هى بولاق الدكرور ومحطة علوية هى جامعة القاهرة، بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة– التكييف– التهوية- مكافحة الحريق-...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخيرمن الخط الثالث، يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، ويمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة، ونفذ على أربع مراحل.

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يعتبر الخط أول شريانًا عرضيًا للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق– خطى المونوريل– القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 أفدنة، وإمبابة على مساحة حوالي 24 فدانًا، ويتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات، السلام والتي تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).

اقبال كثيف من الركاب على محطة جامعة القاهرة
اقبال كثيف من الركاب على محطة جامعة القاهرة
اقبال كثيف من الركاب على محطة جامعة القاهرة
اقبال كثيف من الركاب على محطة جامعة القاهرة
زارة النقل صورا للاقبال الكثيف من الركاب فتتاح 5 محطات التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة التشغيل التجريبى بالركاب

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