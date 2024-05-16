الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماية المستهلك" للنواب: نحاول التواجد فى كل مكان فى مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح

اللواء شريف الرشيدي
اللواء شريف الرشيدي

استعرض اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء عن الجهاز عن العام المالي 2024/ 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك.

دور جهاز حماية المستهلك

 

وقال الرشيدى: "نحاول التواجد في كل مكان في مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح بذلك"، مشيرًا إلى أن قوة الجهاز 125 معينًا ومنتدبين حوالي 150 موظفًا، وقد وافق مجلس الوزراء بمتعاقدين في حدود 270 متعاقدًا، وهناك توجيه للتوسع في موضوع الانتداب، من خلال انتقاء عناصر مدربة وكيفية إدارة الأزمة والحوار في الشارع، بخلاف النزاهة والسمات الشخصية الملازمة لعنصر الرقابة، مشيرًا إلى أن اللجوء للانتداب الحل ولكن لا يحقق هدف الجهاز بنسبة 100%.

وذكر نائب رئيس الجهاز أن "هناك تقييدًا في ملف زيادة الموازنة المطلوبة، فبالنسبة الباب الأول الخاص بالأجور حصلنا على 6 ملايين جنيه بنسبة 10% من المستهدف فقط".

القروض والتسهيلات الائتمانية

من جهته؛ قال على عواد، ممثل المالية، إن "هناك تنسيقًا تامًا خلال تنفيذ الموازنة وراعينا نسبة من الحماية الاجتماعية بنسبة من 50% إلى 60%، وخلال السنة سيتم تدبير النسبة المتبقية وكذلك الأمر في حال إبرام تعاقدات بالوزارة ملزمة بتوفير الاعتمادات المالية".

بدوره، أوضح نائب رئيس جهاز حماية المستهلك أن "هناك مشكلة في الباب الرابع الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية الذي زاد بقيمة 2 مليون جنيه فقط، فيما نطلب زيادة بقيمة 6 ملايين جنيه، حيث لم يحصل أي زيادة في عقود الموظفين رغم مرور 4 سنوات على تعاقدهم، ولا يحصلون سوى على 4 آلاف جنيه في الشهر الإجمالى، وبعد الاستقطاعات يصل تقريبًا إلى 3500 جنيه".

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه "لا يصح أن يحصل موظف رقابي على مرتب بقيمة 3500 جنيه"، مطالبًا المالية بزيادة اعتمادات الباب الرابع، لافتًا إلى أن الحد الأدنى 6 آلاف جنيه.

جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك شريف الرشيدي الموازنة لجنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر

مواد متعلقة

برلمانى: قمة المنامة فرصة مهمة لحشد الإرادة العربية لحل القضية الفلسطينية

"المؤتمر": مشروع "مستقبل مصر" يوفر ملايين فرص العمل للشباب

"الشعب الجمهورى": القضية الفلسطينية فى صدارة اهتمامات قمة البحرين

وكيل "رياضة النواب": موازنة وزارة الشباب "خداعة".. وإجراء ضروري من رئيس اللجنة

"رياضة النواب": عقد لقاء مع 5 وزراء لفض الاشتباك بشأن ولاية مراكز الشباب وتطبيق الاستبدال

لم تتغير من 2015.. وكلاء وزارة الرياضة يطالبون بزيادة مخصصات دعم مراكز الشباب والأندية

5 مليارات جنيه.. "زراعة النواب" توافق على مشروع موازنة وزارة الرى

وكيل "رياضة النواب": موازنة مديريات الشباب خداعة.. وإجراء عاجل من رئيس اللجنة

الأكثر قراءة

عاجل| 53 ألف مشجع لمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

تكليف ممتاز شاهين رئيسًا للهيئة العام للخدمات البيطرية

أسئلة "تحير" طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم.. ما معنى "ذيوع"؟

عطل فى الخط الثانى لمترو الأنفاق.. وتشغيله بسرعات أقل

مش قادرة تصرف عليه.. التحقيق فى اتهام أم بإلقاء ابنها فى الشارع بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الولايات المتحدة تكمل إنشاء رصيف عائم لتوصيل المساعدات إلى غزة

اليوم 223 للعدوان.. القصف الإسرائيلى متواصل بكل مناطق غزة وتوقف معظم المستشفيات

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى تعكس الإحباط من سياسة نتنياهو