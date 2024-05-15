الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين لـ"الشاهد": أحد أعراض الثقافة العربية السائدة القيام على رؤية أحادية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه يجب على العرب التعامل بواقعية مع المشكلات والأزمات.

وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هقعد أشتم إسرائيل وأقول إنها ظالمة وأمريكا تدعمها وكل هذا صحيح، لكن ماذا علينا أن نفعل لمواجهة كل ذلك، هل نصدر البيانات فقط".

وأشار إلى أن أعراض الثقافة العربية السائدة منذ سنوات طويلة هي أنها تقوم على رؤية أحادية، متابعًا: "رؤية إما أن أحصل على كل شيء أو لا أحصل على أي شيء، وأنا واحد من الناس التي كانت مؤمنة بذلك وأتمنى أن نحصل على كل حقوقنا".

وتابع: "لكن جزءا من التفكير الواقعي أن ننظر إلى الصوتين، أنا أصنف نفسي كعروبي قومي لكن في الوقت نفسه أقرأ يوميًا جزءًا كبيرًا من الصحافة الإسرائيلية المترجمة، وأتابع ما يُكتب في الصحافة الغربية لكي أعرف طريقة تفكير الآخر".

واستكمل: "لو عرفت كيف يفكر الطرف الآخر ممكن أتوصل إلى حلول، لا بد أيضًا أعرف حدودي وقوتي، لأن أحد أعراض المشكلة في الثقافة والتفكير العربي عندما تقابل أي عربي الآن يقولك العرب مفروض يعملوا كذا وكذا، طب العرب فين دلوقتي، نصف العالم العربي في حروب أهلية لا يقدر على حل مشكلته".

وأردف: "السوداني، السوري، الليبي، أو اللبناني مش قادر يتفق على حكومة واحدة هو عنده مشكلة في هوية الدولة والهشاشة السياسية، في أوقات كثيرة في القضية الفلسطينية تكون مصر فقط هي التي تتعامل هناك جهد من دول مثل السعودية والإمارات وقطر والأردن، لكن في النهاية فيما يتعلق بالأزمة غالبية الجهد يكون على مصر".

عماد الدين حسين الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز غزة الحرب في غزة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل.. شعبة الذهب تكشف تأثير استلام الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" على الأسعار (خاص)

اقتصادي: استلام الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة يرفع الاحتياطي الأجنبي لمصر

عاجل| ماذا حدث لسعر الدولار بعد تسلم الدفعة الثانية من "رأس الحكمة"؟

الإعدام شنقا لعاطل قتل شخصًا وسرق محتويات مسكنه فى الطالبية

عاجل.. الأهلى يحشد قوته الضاربة لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة

نتنياهو يعترف بوجود "خلاف" مع واشنطن بشأن الهجوم العسكرى على رفح