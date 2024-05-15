ثلاثي أعضاء مجلس الزمالك يحضرون الاجتماع الأمني لمباراة نهضة بركان

عقد ظهر اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، الاجتماع الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

وشهد الاجتماع حضور ثلاثي أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي، بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وشركتي الإفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية، ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء، وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد، من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية.

موعد إياب الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية

ومن المقرر يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

وكان نهضة بركان قد فاز على الزمالك، في مواجهة الذهاب الأحد الماضي، بملعب البلدي ببركان، بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الحسم بين الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، على لقب نهائي كأس الكونفيدرالية، المقرر انطلاقها الثامنة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري للمسابقة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية

يقود مواجهة الحسم على لقب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، السنغالي عيسى سي ويساعده جبريل كامارا ونوح بانجورا، ومعهم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكمًا رابعًا.

ويتولى مهمة تقنية الفيديو الجابوني بيير أتشو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت مساعد أول، والتونسي خليل حساني مساعد ثاني حكم فيديو.

واختار الاتحاد الإفريقي " كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقبًا عامًا للمباراة، في حين يراقب الحكام الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.