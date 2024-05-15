الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالشرقية.

القبض على 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الشرقية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا ومديرية أمن الشرقية قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بجوار أحد المحال بمنطقة تل بليم بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر بمديرية أمن الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة قطرها متر وعمقها متر وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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