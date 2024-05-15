"الطريقة المريدية ": مؤتمرنا في مصر هدفه تعريف الناس بالفكر الصوفي

قالت الطريقة المريدية السنغالية، التي نظمت أول مؤتمراتها الدينية في مصر مؤخرًا، إن الهدف من مؤتمرها الدولي الذي تم تنظميه بقاعة مؤتمرات الأزهر، هو تعريف الناس بالفكر الصوفي عن مؤسس الطريقة الشيخ أحمد بامبا إمباكى، والدور الذى قدمة لخدمة الإسلام والتصوف.

وأشارت الطريقة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي ضمن أنشطتها الهادفة إلى تعزيز تعاليم الشيخ أحمدو بامبا وتحت رعاية السفارة السنغالية بالقاهرة، وبالتعاون مع روضة الريحان والجالية السنغالية وطلاب السنغال الذين يدرسون بالأزهر الشريف.

وتابعت "المريدية" في بيانها: عقدنا المؤتمر بقاعة مؤتمرات صالح كامل بجامعة الأزهر القاهرة بحضور شخصيات دينية وأكاديميين وإعلاميين من عدة صحف مصرية ودولية.

وكشفت الطريقة المريدية فى بيانها، أن من أهداف هذا الملتقى الدينى الكبير هو تشجيع الأكاديميين والباحثين بالجامعات المصرية على إجراء أبحاث عن التراث الثقافي للمريدية على شكل قصص وأبحاث وكتابات.

وشارك في الفعاليات، الشيخ محمد الأمين، القنصل العام لجمهورية السنغال في جدة، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق وجلاي ندياي عالم اللاهوت والفيلسوف السنغالي ومدير معهد المحراب الإسلامي، والدكتور أسامة السيد الأزهري مستشاررئيس الجمهورية، كما شارك في الحدث عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والدولية.

وتحدث خلال الفعاليات الدكتور أسامة الأزهرى، الذى أوضح في كلمته ضمن أمور أخرى أهمية دور المريدية ومساهمتها في نشر الإسلام العالمي، وتحدث كذلك الدكتور يحيى الكتانى الداعية بوزارة الأوقاف المصرية عن دور المريدية في نشر التصوف فى القارة الإفريقية.

وتم خلال المؤتمر مناقشة بعض الأمور المهمة ومنها ما يلي: مثل الحديث حول الشيخ أحمد بامبا ودوره فى تجديد الفكر الإسلامي، والمكان الذي يشغله النبي محمد في كتابات الشيخ أحمد بمبا،والنقد الذاتي في كتابات الشيخ أحمد بامبا، وكيفية معالجتها من قبل الباحث الإيفواري الشيخ يوسف سافان، ومهمة إحياء تراث الشيخ أحمد بمبا والمحاكمات التي واجهته.