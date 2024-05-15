الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"الطريقة المريدية ": مؤتمرنا في مصر هدفه تعريف الناس بالفكر الصوفي

مؤتمر الطريقة المريدية
مؤتمر الطريقة المريدية الدولى

قالت الطريقة المريدية السنغالية، التي نظمت أول مؤتمراتها الدينية في مصر مؤخرًا، إن الهدف من مؤتمرها الدولي الذي تم تنظميه بقاعة مؤتمرات الأزهر، هو تعريف الناس بالفكر الصوفي عن  مؤسس الطريقة الشيخ أحمد بامبا إمباكى، والدور الذى قدمة لخدمة الإسلام والتصوف.

وأشارت الطريقة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي ضمن أنشطتها الهادفة إلى تعزيز تعاليم الشيخ أحمدو بامبا وتحت رعاية السفارة السنغالية بالقاهرة، وبالتعاون مع روضة الريحان والجالية السنغالية وطلاب السنغال الذين يدرسون بالأزهر الشريف. 

 وتابعت "المريدية" في بيانها: عقدنا المؤتمر بقاعة مؤتمرات صالح كامل بجامعة الأزهر القاهرة بحضور شخصيات دينية وأكاديميين وإعلاميين من عدة صحف مصرية ودولية. 

وكشفت الطريقة المريدية فى بيانها، أن من أهداف هذا الملتقى الدينى الكبير هو تشجيع الأكاديميين والباحثين بالجامعات المصرية على إجراء أبحاث عن التراث الثقافي للمريدية على شكل قصص وأبحاث وكتابات.

وشارك في الفعاليات، الشيخ محمد الأمين، القنصل العام لجمهورية السنغال في جدة، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق وجلاي ندياي عالم اللاهوت والفيلسوف السنغالي ومدير معهد المحراب الإسلامي، والدكتور أسامة السيد الأزهري مستشاررئيس الجمهورية، كما شارك في الحدث عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والدولية. 

ختام فعاليات الملتقى الدولى للطريقة المريدية السنغالية بـ"قاعة الأزهر للمؤتمرات" (صور)

وتحدث خلال الفعاليات الدكتور أسامة الأزهرى، الذى أوضح  في كلمته ضمن أمور أخرى أهمية دور المريدية ومساهمتها في نشر الإسلام العالمي، وتحدث كذلك الدكتور يحيى الكتانى الداعية بوزارة الأوقاف المصرية عن دور المريدية في نشر التصوف فى القارة الإفريقية. 

وتم خلال المؤتمر مناقشة بعض الأمور المهمة ومنها ما يلي: مثل الحديث حول الشيخ أحمد بامبا ودوره فى تجديد الفكر الإسلامي، والمكان الذي يشغله النبي محمد في كتابات الشيخ أحمد بمبا،والنقد الذاتي في كتابات الشيخ أحمد بامبا، وكيفية معالجتها من قبل الباحث الإيفواري الشيخ يوسف سافان، ومهمة إحياء تراث الشيخ أحمد بمبا والمحاكمات التي واجهته. 

الطريقة المريدية مؤتمرنا الاول فى مصر هدفه تعريف الناس الفكر الصوفى

مواد متعلقة

ما المقصود بمفهوم احترام المرجعية ؟..على جمعة يجيب

"صديق" يشيد بجهود علماء الأزهر في جميع المجالات العلمية على مر التاريخ

البيت المحمدى يعلن انطلاق "المجالس الفقهية" بمشاركة طلاب الأزهر

لمحاربة التطرف..رواق الإمام الرفاعى بالأردن يعلن عن انطلاق أنشطته الدعوية

"الصوفية" تختتم فعاليات مولد العارف بالله..ومريدون يشيدون بقرار "السيسى" بتجديد أضرحة آل البيت

جولة لطلاب المعاهد الأزهرية ببني سويف في "طب بنين الأزهر" بالقاهرة والمكتبة المركزية

"البحوث الإسلامية" يبدأ فعاليات المراجعات الدراسية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث

ندوة عن "مواجهة الابتزاز الإلكتروني فى عصر الرقمنة" لتوعية الطالبات بجامعة الأزهر

الأكثر قراءة

عاجل| بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

بايدن ينقلب على نفسه.. أسرار موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

أسعار الأضاحى 2024.. استقرار نسبى للأبقار والإبل والجاموس

أسعار اللحوم والأضاحي اليوم 15 مايو 2024.. الحق اشتري قبل العيد

أسعار الأضاحي في الدقهلية 2024.. اعرف قبل ما تشتري

معنى كلمة "أوبة".. سؤال يحير طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة