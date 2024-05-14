"البحوث الإسلامية" يبدأ فعاليات المراجعات الدراسية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث

بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية فعاليات برنامج المراجعات النهائية للفصل الدراسي الثاني للطلاب الوافدين بمدن البعوث الإسلامية؛ وذلك ضمن استراتيجية الأزهر الشريف لحمايتهم من أي محاولات لاستقطابهم، ولمساعدتهم في الاستفادة الكاملة من المناهج الدراسية الرصينة للأزهر الشريف التي تشكل العقلية العلمية لهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن هذه الفعاليات المختلفة التي تُقدم للطلاب في مدن البعوث الإسلامية تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتكثيف الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية لهم، ضمن استراتيجية الأزهر بجميع قطاعاته والتي تتعلق بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب العلمي والمعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا من محاولات استقطابهم وإبعادهم عن منهج الأزهر الوسطى.

وأضاف "عياد" أن هذه المراجعات العلمية التي تُقدم للطلاب الوافدين في مختلف المواد الدراسية لكليات جامعة الأزهر؛ يشارك فيها أساتذة تلك المواد من كليات الجامعة ذاتها، لشرح بعض النقاط التي لم يتمكن الطلاب من فهمها أثناء المحاضرات في الكليات، وذلك تيسيرًا على الطلاب قبل دخول الامتحانات في هذه المواد الدراسية ودعمًا لمستوياتهم العلمية، وحثّهم على التفوق والتميز الدراسي، حتى يكونوا خير سفراء متميزين للأزهر الشريف.

جامعة الأزهر تنظم ندوة تثقيفية

فى سياق متصل، نظمت جامعة الأزهر، ندوة تثقيفية تحت رعاية فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، تحت عنوان: “مواجهة الابتزاز الإلكتروني في عصر الرقمنة” بحضور المستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية، والمهندس ميخائيل إنطونيوس، خبير أمن المعلومات السيبراني، وتنظيم وإشراف الدكتور أحمد السنتريسي، رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة رئيس المكتب الفني لرئيس الجامعة، والدكتورة هبة الله سعودي، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنات القاهرة منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر، وإعداد وإشراف فريق (طلاب من أجل مصر) بجامعة الأزهر.