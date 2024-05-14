البيت المحمدى يعلن انطلاق "المجالس الفقهية" بمشاركة طلاب الأزهر

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى، للدراسات الشرعية والصوفية، انطلاق المجالس الفقهية، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من طلاب الأزهر الشريف والطلاب الإندونيسيين الموجودين فى مصر، ويحاضر فى المجالس الفقهية عدد كبير من علماء وشيوخ الأزهر الشريف.

“البيت المحمدى” يعلن استئناف المجالس العلمية

وقالت مؤسسة البيت المحمدى فى بيانها اليوم: سيتم استئناف مجالس شرح كتاب "فتح العلام بشرح الإعلام في أحاديث الأحكام" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، مع الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تمام الساعة السادسة مساءً بالبيت المحمدي بالمقطم.

وتنظم المجالس الفقهية بالبيت المحمدى على مدار شهر كامل حيث سيتم تنظيم دورات بشكل دورى، بحضور الدكتور محمد مهنا رئيس مجلس أمناء مؤسسة البيت المحمدى وعدد آخر من العلماء والأكاديميين.

يذكر أن البيت المحمدي يحرص على إحياء المناسبات الدينية وإقامة المجالس العلمية التي تستهدف دعوة الأفراد للتقرب إلى المولى عز وجل بصالح الأعمال، ويشارك عدد كبير من العلماء والشيوخ فى الدروس والمجالس العلمية التى ينظمها البيت المحمدى بشكل دائم فى مقره بالمقطم.

وتعمل مؤسسة البيت المحمدى على إحياءَ التُراثِ الرُوحي الصوفي الأصيلِ للأُمَّة، وفقًا للكتاب الله والسنة، ويتبعه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث المنوطة بإحياء التراث الحضاري للأمة في كل مجالات العلم على أيدي نخبة من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة، وتختص المؤسسة بتنظيم كافة الفعاليات العلمية الصوفية التى يكون له دور إيجابى فى نشر الفكر الصحيح سواء داخل مصر أو خارجها، بالتنسيق مع عدة مؤسسات علمية ودينية، ونجح البيت المحمدى فى تصحيح الصورة السلبية التى انطبعت عن التصوف الإسلامى خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى جعل له دورا مهما ومحوريا.