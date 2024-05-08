البيت المحمدى ينظم ندوة دينية حول "إحياء علوم الدين"

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى للتصوف والثقافة الإسلامية، عن تنظيم ندوة دينية، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر السابق ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدى، لشرح كتاب "إحياء علوم الدين" لحجة الإسلام الغزالي- رضي الله عنه، بساحة البيت المحمدي بالمقطم، يليه مجلس شرح كتاب: "إعانة المتوجه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين" لسيدي أحمد زروق المالكي- رضي الله عنه.

البيت المحمدى والاهتمام بالمناسبات الدينية

تبدأ فعاليات الندوة بعد صلاة العشاء مباشرة، وبحضور عدد كبير من طلاب الأزهر ومريدى الطرق الصوفية، حيث يحاضر كبار علماء التصوف والأزهر الشريف فى هذه الفعاليات المهمة التى ينظمها البيت المحمدى بشكل دائم.

يذكر أن البيت المحمدي يحرص على إحياء المناسبات الدينية وإقامة المجالس العلمية التي تستهدف دعوة الأفراد للتقرب إلى المولى عز وجل بصالح الأعمال، ويشارك عدد كبير من العلماء والشيوخ فى الدروس والمجالس العلمية التى ينظمها البيت المحمدى بشكل دائم فى مقره بالمقطم.

البيت المحمدى واحياء التراث الصوفى

تعمل مؤسسة البيت المحمدى على إحياءَ التُراثِ الرُوحي الصوفي الأصيلِ للأُمَّة، وفقًا للكتاب الله والسنة، ويتبعه أكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث المنوطة بإحياء التراث الحضاري للأمة في كل مجالات العلم على أيدي نخبة من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة، وتختص المؤسسة بتنظيم كافة الفعاليات العلمية الصوفية التى يكون له دور إيجابى فى نشر الفكر الصحيح سواء داخل مصر أو خارجها، بالتنسيق مع عدة مؤسسات علمية ودينية، ونجح البيت المحمدى فى تصحيح الصورة السلبية التى انطبعت عن التصوف الإسلامى خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى جعل له دور مهم ومحورى.