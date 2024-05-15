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مصر

٢٠٠ الف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى (1223) لجنة بالقاهرة غدا

أيمن موسي مدير مديرية
أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

أكد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،  أن المديرية  تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م، والتى تنطلق غدًا الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/١٦ وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢.

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و يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان غدًا فى مادتى ( اللغة العربية - التربية الدينية)، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب 

وأشار مدير المديرية، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الاشغالات.

وشدد موسي، على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

و صرح مدير المديرية، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، (٢٠٠١١٩)طالب وطالبة يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ال٣٥.

 

حظر استخدام الهواتف المحمولة

 

كما شدد، على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

ونوه موسى، أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال٣٥ متواصلة على مدار اللحظة.

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كما وجه مدير المديرية، مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية  ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والإلتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

 

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