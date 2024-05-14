الثلاثاء 14 مايو 2024
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باحث: قرارات محتملة لـ "العدل الدولية" ضد إسرائيل بعد انضمام مصر

إكسترا نيوز
"إكسترا نيوز"

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر، إنه مع انضمام مصر مع الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل بعد عملياتها في مدينة رفح الفلسطينية، من المتوقع أن تشهد هذه الدعوى زخمًا أكبر بشكل كبير.

وأضاف “عبدالرازق” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر سبق وتقدمت بشهادتها في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا والتي  أصدرت محكمة العدل الدولية بشأنها حكمها بالفعل، ولكن الأمر يختلف جذريًا مع انضمام مصر بوصفها مدعيًا في هذه الدعوى، فمصر تمتلك من الأدلة والبراهين التي تثبت ارتكاب إسرائيل العديد من جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومصر تمتلك هذه الأدلة، سواء في مدينة رفح الفلسطينية أو في بقية مناطق القطاع.

وأكد أن الأمر سيختلف بشكل كبير مع انضمام مصر إلى هذه الدعوى، ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية ربما تدابير إضافية ضد إسرائيل لمنع ارتكابها جريمة الإبادة في قطاع غزة.

محكمة العدل الدولية مصر جنوب أفريقيا رفح اكسترا نيوز

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