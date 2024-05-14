الثلاثاء 14 مايو 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يقصف مناطق لم يطلب من سكانها الإخلاء

يوسف أبو كويك
يوسف أبو كويك

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن محاور القتال في قطاع غزة مشتعلة، وهم المحور الشرقي لمدينة رفح، بالإضافة إلى وسط وشمال قطاع غزة.

 المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على أحياء البرازيل والسلام

وأضاف "أبوكويك" أن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على أحياء البرازيل والسلام، بمدينة رفح، الأمر الذي تسبب في سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

ونوه بأن الاحتلال يقصف مناطق لم يطلب من سكانها الإخلاء، مشيرًا إلى أن مدينة رفح الفلسطينية تتعرض لقصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 4 أيام.

مواجهات عنيفة في مخيم جباليا

وأشار إلى أن في الشمال وخاصة مخيم جباليا يتعرض لمواجهات أكثر سخونة، ففي الساعات الأخيرة تحاول الآليات العسكرية الإسرائيلية التوغل بريًا، حيث تطلق القذائف باتجاه المنازل.

وخلال إلقاء رسالته على الهواء سُمع دوي إطلاق نار وغارات على المناطق الشرقية برفح الفلسطينية، مؤكدًا أن أعداد الشهداء في جباليا غير معلن حتى الآن بسبب عدم مقدرة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الوصول لها.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي أحياء البرازيل رفح

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