مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى

كشفت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بالقدس المحتلة، إن حوالي 423 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية.

وأضافت"أبو شمسية"، أن الشرطة الإسرائيلية قدمت الحماية والغطاء السياسي للمستوطنين الذين حاولوا استفزاز المسلمين هناك، الأمر الذي يؤدي لزيادة القمع تجاه المقدسيين بالقدس المحتلة.

نتنياهو لم يشارك الشعب الإسرائيلي الاحتفال ولم يخرج لهم بكلمة

ونوهت إلى أن المستوطنين يحتفلون اليوم بعيد الاستقلال الذي يعتبر نكبة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن بنيامين نتنياهو لم يشارك الشعب الإسرائيلي الاحتفال ولم يخرج لهم بكلمة.

وتابعت، أن السبب في ذلك هو الرفض الذي قُبل من الشارع الإسرائيلي والاعتداء الأخير على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.