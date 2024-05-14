"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي برناردينو دا بيبيينا الكاهن الفرنسيسكاني

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي برناردينو دا بيبيينا الكاهن الفرنسيسكاني، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه وُلد برناردينو في أريتسو بتوسكانا في تاريخ غير مؤكد بين عامي 1430 و1450. أظهر منذ صغره ميلًا عميقًا نحو الإيمان والروحانية. انجذب إلى الحياة الفرنسيسكانية، فقرر اعتناق الرهبنة الفرنسيسكانية وانضم إلى رهبنة الأخوة الأصاغر (الفرنسيسكان).

وتصفه السجلات الفرنسيسكانية بأنه كان رجلًا شديد التواضع والبساطة. لقد كرّس نفسه جسدًا وروحًا للصلاة والتأمل، رافضًا كل منصب مهم داخل الرهبنة، حتى منصب رئيس الدير. سارت حياته في جو من التعبد الصوفي، تميزت بإيقاعات الصلاة والتأمل في النصوص المقدسة.

على الرغم من شهرته بالقداسة، إلا أن المصادر التاريخية عن حياة الطوباوي برناردينو نادرة إلى حد ما. ومع ذلك، فقد تناقلت التقاليد الشفهية العديد من الحكايات والقصص التي تمجد فضله وتقواه. يقال إنه كان يقضي ليالٍ كاملة في الصلاة، مستغرقًا في نشوات صوفية، ويقال أيضًا أنه كان يتمتع بموهبة ثنائية الموقع، حيث كان قادرًا على التواجد في مكانين مختلفين في نفس الوقت.

وتوفي الطوباوي برناردينو دا بيبينا في لوكا عام 1490. تقول التقاليد أنه عند وفاته طلب من رفاقه أن ينشدوا له ترنيمة "فيدي فيرجو ماريا ". استُقبلت وفاته بتأثر كبير من قبل المؤمنين الذين بدأوا بتبجيله كقديس.

كما تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى الطوباويان دييغو من فالدييري وكليمنت من بريكسن الفرنسيسكان، ووُلد دييغو في فالدييري. انضم إلى رهبنة القديس فرنسيس المصلحين. كان واعظًا ومبشرًا. أُرسل إلى وديان بينيرولو للتبشير ضد الوالديين، مع أخيه الراهب كليمنت من بريسانوني. وقد أسفر عملهما عن اعتناق العديد الإيمان المسيحي. مما اغضب الحكام. فقُتلا في 15 مايو 1655 مع صبي في الرابعة عشرة من عمره، جياكومو بيما، بالقرب من سان سيكوندو دي بينيرولو.