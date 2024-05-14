الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط مزور المحررات الرسمية في أسيوط

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، بتزوير المحررات الرسمية.

txt

انتحال صفة موظف.. حبس عاطل 4 أيام فى واقعة تزوير بالقاهرة

txt

قرار بشأن محاكمة المتهمين في "تزوير محررات رسمية" بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير وعدد من المستندات المزورة والمنسوب صدورها لجهات حكومية.

واعترف بإرتكابه عمليات التزوير وحيازته للمضبوطات بقصد التربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مزور المحررات الرسمية اسيوط وزارة الداخلية تزوير مديرية امن أسيوط

الأكثر قراءة

عاجل| كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

شهادة مايكل كوهين بشأن علاقة ترامب بممثلة إباحية تفجر مفاجآت جديدة (القصة الكاملة)

تنفيذ مشاريع سيارات عالمية جديدة فى مصر.. "جنرال موتورز" تكشف التفاصيل

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

شوبير يكشف حقيقة تدخل أبو ريدة ولقجع فى أزمة الشحات والشيبى «فيديو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية