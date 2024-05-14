سقوط مزور المحررات الرسمية في أسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، بتزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير وعدد من المستندات المزورة والمنسوب صدورها لجهات حكومية.

واعترف بإرتكابه عمليات التزوير وحيازته للمضبوطات بقصد التربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.